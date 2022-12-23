Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandı

23 Aralık 2022 Cuma, 11:09

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası evinde oynayacağı kritik Fenerbahçe maçını bekliyor. Ara öncesi ligde istediği gibi istikrarlı sonuçlar alamayan bordo-mavililer, cumartesi akşamı oynanacak mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de taraftarları önünde oynayacakları müsabakadan mutlaka 3 puan almaları gerektiğine inanıyor.

ZİHİNSEL OLARAK ODAKLANDILAR

Geçen sezon iç sahada oynanan Fenerbahçe maçını 3-1 kazanarak liderliği alan ve bir daha bırakmayan Trabzonspor, yeniden aynı durumu tekrarlamayı hedefliyor. Bir kez daha Fenerbahçe'nin Trabzon'a lider geleceğini bilen Karadeniz temsilcisi, alınacak 3 puan lig yarışında hem psikolojik hem de puan anlamında avantajlar katacağına inanıyor.

Milliyet'in haberine göre, bordo-mavili takımda taktik çalışmalar kadar futbolcuların zihinsel olarak da maça hazır hale gelmeleri için çaba harcanıyor. Samsunspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda moral bulan Trabzonspor, dün ise hız kesmeden Fenerbahçe maçına hazırlanmaya başladı.

AVCI'DAN GENÇLERE ÖVGÜ

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Samsunspor karşısında genç oyunculara şans veren Abdullah Avcı bir değerlendirme yaptı.

Avcı, "Türkiye'de ekip olarak ve kendi adıma da birçok genç oyuncuyu kazandırmış bir teknik adam olarak genç oyuncular için zamanlamaları iyi yapmaya çalışıyoruz. Tüm ekibimle birlikte detaylı bir şekilde çalışıp transfer yapıyoruz ve bunu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Naci Ünüvar kampta ve antrenmanlarda çok iyi cevaplar verdi. Enis Bardhi de şansını çok iyi kullandı. Arif Boşluk geçen yıldan beri çok iyi çıkış gösterdi. Siz Arif'i 1 buçuk yıldır diyetisyen eşliğinde çalıştırıp takip ettiğimizi biliyor musunuz? Şu an dünyanın en iyi denetleme firmasıyla altyapıyı dizayn ediyoruz. Şu an bunun eğitimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.