Fenerbahçe'de transfer harekâtı! Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Wilfried Zaha...

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:13

Güncelleme: 11.07.2023 - 09:24

Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfere hız verdi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Polonyalı hücuma dönük orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile her konuda anlaştı.

24 yaşındaki futbolcunun menajeri Mariusz Piekarski, pazartesi günü İstanbul’a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle 4 yıllık kontratın ayrıntıları üzerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Szymanski’nin kulübü Dinamo Moskova ile bonservis pazarlığında son aşamaya geldi, ödeme takvimi üzerinde görüşülüyor. Geçen sezon Feyenoord formasıyla 40 maça çıkan Szymanski, 10 gol attı 7 asist yaptı.

Umut Nayir

MİLLİ FUTBOLCU İMZAYI ATTI

Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla dikkat çeken ve A Milli Takım’a kadar yükselen Umut Nayir, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki golcünün yıllık 20 milyon TL alacağı öğrenildi. Fenerbahçe, Eyüpspor’a bonservis ücreti ödemeyecek.

Bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku pazartesi günü sağlık kontrolünden geçti. 28 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Wilfried Zaha

BECAO VE ZAHA'NIN ALTERNATİFLERİ HAZIR

Fenerbahçe, Udinese’nin stoperi Becao ve bonservisi elinde olan kanat oyuncusu Zaha için tekliflerini yapıp beklemeye geçti. İki ismin transferi gerçekleşmezse alternatifleri hazır durumda. Sarı-lacivertliler Sassuolo’nun sağ beki Mert Müldür için de temaslarını sürdürüyor.