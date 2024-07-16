Son Dakika: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı

Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:07
Son Dakika: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı
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Fenerbahçe, yerli golcü transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.


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