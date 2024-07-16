Son Dakika: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı
Fenerbahçe, Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe, yerli golcü transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' ifadeleri kullanıldı.
ANLAŞMANIN ŞARTLARI
Sarı-lacivertliler oyuncu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacak.
Spor Haberleri
- McTominay transferi Icardi'ye takıldı
- Burak Yılmaz: 'Hedef her maçı kazanmak'
- Kayserispor hazırlık maçında Samsunspor’a mağlup oldu
- Mehmet Topal, teknik direktör olarak ilk sınavına çıktı
- Saul Niguez'in yeni takımı belli oldu!
- Milli yüzücülerden, Karadağ Açık'ta 47 madalya!
- Kingsley Coman'dan Fenerbahçe kararı!
- Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
- İzmir'deki 'elektrik akımı' faciasında yeni gelişme!
- Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a veda mesajı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den emekli maaşı açıklaması
- Suriye lideri Esad'tan flaş açıklamalar!
- Bahçeli'den 'operasyon' talimatı!
- 100 bin lira maaş!
- 'Son darbeci yargıya hesap verene kadar...'
- 'Bu ülke daha çok 15 Temmuz'lar yaşamaya gebedir'
- En düşük emekli maaşı netleşti
- 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi gözaltına alındı
- AKP'li isimden 'Büyükekşi' iddiaları!
- Galatasaray'dan tatsız prova