Kingsley Coman'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'nin Kingsley Coman için yeni bir girişimde bulunduğu ancak oyuncunun sarı lacivertlileri teklifini reddettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:24
Kingsley Coman'dan Fenerbahçe kararı!
Abone Ol google-news

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir haber geldi.

Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ

Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.

Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.

YENİ BİR DETAY VERİLMEDİ

Sarı lacivertli yöneticilerin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili yeni bir detay verilmedi.

Hızlı bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Bayern formasıyla şu ana dek 294 maça çıktı ve 63 gol, 66 asistlik performans sergiledi. 


Kingsley Coman haberleri fenerbahçe haberleri Bayern Münih haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı

Son Dakika: Fenerbahçe, Cenk Tosun'u açıkladı
Son Dakika: Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!

Son Dakika: Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini resmen açıkladı!
UEFA açıkladı... Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu!

UEFA açıkladı... Fenerbahçe-Lugano maçının hakemi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler