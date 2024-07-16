Kingsley Coman'dan Fenerbahçe kararı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 09:24

Güncelleme: 16.07.2024 - 09:24

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir haber geldi.

Sky DE'de yer alan habere göre; Fenerbahce, Kingsley Coman için son birkaç günde yeni girişimlerde bulundu.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETME SEBEBİ

Sarı lacivertli takımın girişimlerine rağmen 28 yaşındaki oyuncu, farklı planları sebebiyle bu teklifi reddetti.

Haberde Bayern Münih'in elden çıkarmak istediği oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmeyeceği belirtildi.

YENİ BİR DETAY VERİLMEDİ

Sarı lacivertli yöneticilerin nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili yeni bir detay verilmedi.

Hızlı bir kanat transferi yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

BAYERN MÜNİH RAKAMLARI

28 yaşındaki Fransız futbolcu, Bayern formasıyla şu ana dek 294 maça çıktı ve 63 gol, 66 asistlik performans sergiledi.