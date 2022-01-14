Fenerbahçe kadın basketbol takımında vakalar arttı, maç ertelendi
Fenerbahçe, kadın basketbol takımında 6'sı sporcu 4'ü teknik ve idari ekip çalışanı olmak üzere 10 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını ve Çankaya Üniversitesi maçının ertelendiğini açıkladı.
Fenerbahçe Safiport'ta 10 kişide koronavirüs tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada 6 sporcu, 4 teknik ve idari ekip çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Vakalar nedeniyle sarı-kırmızılıların ligde oynayacağı Çankaya Üniversitesi maçı ertelendi.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır.
Toplamda altı oyuncumuz ile dört teknik ve idari ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları pozitif olan oyuncularımız ile teknik ve idari ekip çalışanlarımızın izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır.
15 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanması planlanan Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Safiport Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 14. hafta karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
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