Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu, kiralık gönderildiği Menemen FK'de harika bir performans ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:32

Son dönemde çıkardığı genç futbolcularla dikkat çeken Fenerbahçe'de şimdi de gözler Emirhan Arkutcu'ya çevrildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sezon başında 1 yıllığına Menemen FK'ye kiralanan Emirhan Arkutcu, 2. Lig ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Ligde 23 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik istatistik yakalayan Emirhan Arkutcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta boy gösterip 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan Emirhan Arkutcu'nun sarı-lacivertlilerle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Etiketler: #fenerbahçe #Menemen FK #Emirhan Arkutcu

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