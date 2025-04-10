Fenerbahçe'de yeni bir yıldız doğuyor!
Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu, kiralık gönderildiği Menemen FK'de harika bir performans ortaya koyuyor.
Son dönemde çıkardığı genç futbolcularla dikkat çeken Fenerbahçe'de şimdi de gözler Emirhan Arkutcu'ya çevrildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; sezon başında 1 yıllığına Menemen FK'ye kiralanan Emirhan Arkutcu, 2. Lig ekibinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Ligde 23 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik istatistik yakalayan Emirhan Arkutcu, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta boy gösterip 1 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek olan Emirhan Arkutcu'nun sarı-lacivertlilerle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #fenerbahçe #Menemen FK #Emirhan Arkutcu
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