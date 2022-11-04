Fenerbahçe'de yeni rekor Jorge Jesus'un! Zico'yu geride bıraktı

04 Kasım 2022 Cuma, 11:12

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa'da da harika bir performans sergileyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubunu zirvede tamamladı ve son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.

ZICO'NUN REKORUNU GEÇTİ

Jesus, sarı-lacivertlilerin Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Fenerbahçe, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak. Bu arada final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

