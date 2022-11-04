Fenerbahçe'de yeni rekor Jorge Jesus'un! Zico'yu geride bıraktı
Jorge Jesus önderliğinde Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0 devirdi ve Avrupa'daki yenilmezliğini 10 maça çıkardı. Portekizli hocanın öğrencileri, bu açıdan Zico dönemindeki seriyi (9) geride bırakarak kulüp tarihine geçti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Avrupa'da da harika bir performans sergileyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek grubunu zirvede tamamladı ve son 16'ya direkt katılma hakkını elde etti.
ZICO'NUN REKORUNU GEÇTİ
Jesus, sarı-lacivertlilerin Arthur Zico döneminde geçen hafta Kadıköy'de 3-3 biten Rennes mücadelesi sonrası egale ettiği 9 maçlık yenilmeme serisini dün 10'a çıkartarak, rekoru tek başına ele geçirdi. Zico'lu Fenerbahçe, Aralık 2006 ile Kasım 2007 arasındaki süreçte namağlup serisi yakalamıştı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak. Bu arada final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti