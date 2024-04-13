Fenerbahçe'de yıldızların sahalardan uzak kalışı yeni bir tartışmayı başlattı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde 3-0 geriye düştüğü Olympiakos karşısında skoru 3-2’ye getirip tur umudunu Kadıköy’e taşıdı ancak takımdaki artan sakatlıklar tartışma yarattı.
Sarı-Lacivertlilerde Djiku,
Mert Hakan Yandaş, King ve Cengiz Ünder sakatlıkları
nedeniyle Yunanistan deplasmanında kadroda yoktu.
Ferdi, Fred ve Batshuayi ise yine sakatlıkları nedeniyle
Olympiakos karşısında yedek soyundu. Teknik direktör İsmail
Kartal, Ferdi ile Fred’i ikinci yarıda sahaya sürdü. F.Bahçe’de
son dönemde artan ve uzun süren sakatlıklar takım doktoru
Ertuğrul Karanlık ile performans ekibini tartışılır hale getirdi.
OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI
Oosterwolde ile Becao, Olympiakos mücadelesinde sakatlık
yaşayıp kenara geldi. Oosterwolde’nin dizinde menisküs yırtığı
tespit edildi. 22 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı.
Oosterwolde’nin ameliyat için Hollanda’ya gittiği
öğrenildi. Becao’nun dünkü kontrollerinde ağrısının
azaldığı ve durumunun takip edileceği belirtildi. İsmail
Kartal’ın maç sonrasındaki Batshuayi’nin en fazla 10
dakika forma giyebilecek durumda olduğunu belirtmesi
ve Fred’i oyuna sokarak aslında risk aldığını söylemesi
tartışma yarattı.
BİLECİK: 2 KUPAYI ALACAĞIZ
Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Sarı-Lacivertli
kulübün bayramlaşma töreninde camiaya “Önemli
olan birlik ve beraberlik. Bunun dünyada eşi benzeri
görülmemiş örneğini hep beraber 2 Nisan’da
yaşadık. İnşallah bu sezon kapandığında
hem UEFA Avrupa Konferans Ligi
kupasını hem de Süper Lig kupasını
müzemize götüreceğiz” dedi.
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