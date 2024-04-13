Fenerbahçe'de yıldızların sahalardan uzak kalışı yeni bir tartışmayı başlattı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

Sarı-Lacivertlilerde Djiku, Mert Hakan Yandaş, King ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle Yunanistan deplasmanında kadroda yoktu. Ferdi, Fred ve Batshuayi ise yine sakatlıkları nedeniyle Olympiakos karşısında yedek soyundu. Teknik direktör İsmail Kartal, Ferdi ile Fred’i ikinci yarıda sahaya sürdü. F.Bahçe’de son dönemde artan ve uzun süren sakatlıklar takım doktoru Ertuğrul Karanlık ile performans ekibini tartışılır hale getirdi.



OOSTERWOLDE SEZONU KAPATTI

Oosterwolde ile Becao, Olympiakos mücadelesinde sakatlık yaşayıp kenara geldi. Oosterwolde’nin dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. 22 yaşındaki oyuncu sezonu kapattı. Oosterwolde’nin ameliyat için Hollanda’ya gittiği öğrenildi. Becao’nun dünkü kontrollerinde ağrısının azaldığı ve durumunun takip edileceği belirtildi. İsmail Kartal’ın maç sonrasındaki Batshuayi’nin en fazla 10 dakika forma giyebilecek durumda olduğunu belirtmesi ve Fred’i oyuna sokarak aslında risk aldığını söylemesi tartışma yarattı.



BİLECİK: 2 KUPAYI ALACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Sarı-Lacivertli kulübün bayramlaşma töreninde camiaya “Önemli olan birlik ve beraberlik. Bunun dünyada eşi benzeri görülmemiş örneğini hep beraber 2 Nisan’da yaşadık. İnşallah bu sezon kapandığında hem UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize götüreceğiz” dedi.

