Fenerbahçe'den '2010-2011' paylaşımı

04 Aralık 2021 Cumartesi, 18:26

Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği ‘herkesin anlayacağı şekilde’ bir kez daha hatırlatıyoruz: “2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir!”

İşte o paylaşım: