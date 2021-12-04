Fenerbahçe'den '2010-2011' paylaşımı

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Twitter hesabından "Bir kez daha hatırlatıyoruz" diyerek "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadesini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 18:26
Fenerbahçe'den '2010-2011' paylaşımı
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Fenerbahçe Spor Kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği ‘herkesin anlayacağı şekilde’ bir kez daha hatırlatıyoruz: “2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir!”

İşte o paylaşım:


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