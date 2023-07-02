Fenerbahçe'den 3 isme veda mesajı!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 13:11

Güncelleme: 02.07.2023 - 13:23

Fenerbahçe 3 futbolcusu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'da kiralık olarak forma giyen Mergim Berisha'nın bonservisinin Alman kulüp tarafından satın alındığını duyurdu.

Fenerbahçe, Makedon futbolcu Ezgjan Alioski ile Yunan oyuncu Dimitris Pelkas'ın ise sözleşmelerinin sona erdiğini açıkladı.

Ezgjan Alioski (solda), Dimitris Pelkas (ortada) ve Mergim Berisha (sağda)

FENERBAHÇE'DE 3 İSME VEDA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Dimitris Pelkas, Ezgjan Alioski ve Mergim Berisha ile yollarımız ayrılmıştır. Augsburg Kulübü’nün satın alma opsiyonunu kullanarak transfer ettiği Mergim Berisha’ya, sözleşmeleri sona ererek takımımızdan ayrılan Dimitris Pelkas ve Ezgjan Alioski’ye katkıları için teşekkür ediyor; Kariyerlerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.