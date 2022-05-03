Fenerbahçe'den 3 Mayıs paylaşımı: 'Efsane 115 yaşında, yaşa Fenerbahçe'
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı paylaşım ile kuruluş tarihi olan 3 Mayıs 1907'yi kutladı.
Fenerbahçe, kuruluş tarihi olan 3 Mayıs 1907'nin 115. yıl dönümünü resmi internet sitesinden yayımladığı bir açıklama ile kutladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Efsane 115 yaşında! Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan
Ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden
Ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden
Bir duruştur Fenerbahçe!
Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş,
Var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla
Kırmızı beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış,
Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür FENERBAHÇE!
Bu büyük kulüp için
Atasının izinde yürüdüğü her gün ‘ilelebet’ diyebilmek,
115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek,
Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük GURUR olmuştur!
İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik!
Cumhuriyet’le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla
Kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe!
1907’DE FİLİZ VEREN FİDAN, BUGÜN 115 YAŞINDA KOCA BİR ÇINAR!
Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor…
Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün
Milyonlarca taraftarı için 'İyi ki, İyi ki Fenerbahçe…'
EFSANE 115 YAŞINDA! YAŞA FENERBAHÇE!"
#Efsane115Yaşında Yaşa Fenerbahçe! pic.twitter.com/BG7d77qRFC— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 2, 2022
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