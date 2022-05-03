Fenerbahçe'den 3 Mayıs paylaşımı: 'Efsane 115 yaşında, yaşa Fenerbahçe'

03 Mayıs 2022 Salı, 00:10

Fenerbahçe, kuruluş tarihi olan 3 Mayıs 1907'nin 115. yıl dönümünü resmi internet sitesinden yayımladığı bir açıklama ile kutladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Efsane 115 yaşında! Yaşa Fenerbahçe!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan

Ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden

Ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden

Bir duruştur Fenerbahçe!

Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş,

Var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla

Kırmızı beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış,

Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür FENERBAHÇE!

Bu büyük kulüp için

Atasının izinde yürüdüğü her gün ‘ilelebet’ diyebilmek,

115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek,

Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük GURUR olmuştur!

İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik!

Cumhuriyet’le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla

Kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe!

1907’DE FİLİZ VEREN FİDAN, BUGÜN 115 YAŞINDA KOCA BİR ÇINAR!

Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor…

Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün

Milyonlarca taraftarı için 'İyi ki, İyi ki Fenerbahçe…'

EFSANE 115 YAŞINDA! YAŞA FENERBAHÇE!"