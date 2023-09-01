Fenerbahçe'den 56 milyonluk rekor oyuncu satışı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 12:31

Güncelleme: 01.09.2023 - 12:31

Fenerbahçe, 2023 yazında 56 +10.9 milyon Euro'luk (1.96 milyar TL) oyuncu satışına ulaştı.

Sporx'in haberine göre, Süper Lig'de tek transfer dönemi için rekor olan bu değerin, Crespo ve King gibi futbolcuların ayrılmasıyla daha da artması bekleniyor.

ALİ KOÇ'UN BENFİCA ÖRNEĞİ

Başkan Ali Koç'un 2019'daki röportajında ''Örnek alıyorum'' dediği kulüptü Benfica.

Koç, ''Benfica batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş, çok iyi işleyen bir kulüp halinde'' demişti.

Fenerbahçe, Ali Koç ve ekibinin uyguladığı politikayla 'Balkanların Benfica'sı olma yolunda ve hızla Avrupa'nın dikkatini daha fazla hak ediyor. Beş büyük ligden kulüpler Fenerbahçe'nin maçlarına gözlemci gönderiyor, tanınmış 'scout'lar takımı daha yakından takip ediyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİNDELER

Sarı-lacivertli kulüpten Avrupa'ya açılan isimler şimdi en büyük takımlarda; Min Jae Kim Bayern Münih'e gitti. Arda Güler Real Madrid'e giderek olay yarattı. Altay Bayındır Man. United'a imza attı. Eljif Elmas da halen Napoli'de.

MALTEPE'YE ALTYAPI ÜSSÜ

Ancak kulüp sadece transferdeki al-sat ile borcun kapanmayacağının farkında. Koç yönetimi, tesis kalitesinin de dünya standartlarına yükseltilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Samandıra'nın hemen karşısında, Maltepe'deki askeri alanda yapılacak yeni akademi tesisiyle birlikte altyapıda da patlama bekleniyor. Toplam 45 milyon Euro'luk bir proje bu ve kulüp, transfer gelirinin de bir bölümünü buraya aktaracak. Tesisle birlikte her yıl Arda Güler yarında bir gencin Avrupa'ya satılması planlanıyor.

SATIŞ BEKLENTİSİ OLAN 9 İSİM

Fenerbahçe'nin kadrosunda 26 yaş ve altı Szymanski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Emre Mor, Bartuğ Elmaz, Osayi Samuel ve Oosterwolde gibi isimler bulunuyor. Bu futbolcular, yüksek bonservis potansiyelli isimler. Ferdi, İsmail, ve Szymanski şimdiden Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Gençlerden de Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Bora Aydınlık, Jin Ho Jo ve Omar Fayed ile Emre Demir de beklentilerin olduğu futbolcular.

FENERBAHÇE'NİN BU YAZ SATTIĞI FUTBOLCULAR

20 milyon Euro Arda Güler

12.3 milyon Euro Attila Szalai

6.50 milyon Euro Armindo Bruma

5.15 milyon Euro Diego Rossi

5.00 milyon Euro Altay Bayındır

4.00 milyon Euro Mergim Berisha

2.50 milyon Euro Willian Arao

1.20 milyon Euro Gustavo Henrique

Arda Güler'in sözleşmesinde artı 10 milyon Euro, Diego Rossi'nin sözleşmesinde 900 bin Euro bonus maddesi de bulunuyor.