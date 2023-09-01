İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihine geçti!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 1-0'lık Twente galibiyetinin ardından Avrupa'da peş peşe 6 galibiyet alan tek teknik adam olarak tarihe geçti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve ilk maçtan gelen 5-1'lik skor avantajını galibiyetle süsleyerek adını gruplara yazdırdı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de üçüncü teknik direktörlük dönemine rüya gibi bir başlangıç yaptı.
Sarı-Lacivertliler, bu sezon Avrupa'da 6 maçta 6 galibiyet alırken, ligde de çıktığı 2 maçta da sahadan zaferle ayrıldı. Özellikle Avrupa'daki bu seri, İsmail Kartal'ın adını Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdırmasını sağladı.
Kadıköy'deki 5-1'lik Twente zaferiyle birlikte Kartal, Sarı-Lacivertliler'in başında peş peşe 5 Avrupa Kupası maçı kazanan teknik adam unvanında Daum'a ortak olmuştu. Fenerbahçe, dün Dzeko'nun tek golüyle rövanştan da galibiyetle ayrıldı. Böylece İsmail Kartal, Avrupa'da 6'de 6 yapan tek Fenerbahçe hocası olarak tek başına tarihe geçti.
FENERBAHÇE'DEN BİR İLK
1994-95 sezonunda Fenerbahçe ile sezona resmi maçlarda 8'de 8 yaparak başlayan Holger Osieck, bu alanda kulüp tarihinin en iyisiydi. Dünkü kazanılan Twente mücadelesiyle birlikte İsmail Kartal bu rekora da ortak oldu. Bu arada Fenerbahçe, geçen sezonki Sevilla rövanşıyla birlikte Avrupa'da peş peşe 7 galibiyete ulaşan ilk Türk takımı olmayı da başardı.
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