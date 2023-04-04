Fenerbahçe'den açıklama: Aydınlanmayan gün 4 Nisan

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:26

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:26

Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015 günü Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü, Rize-Trabzon yolunda saldırıya uğramış ve takım otobüsü kurşunlanmıştı.

Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan bu saldırının faili hala bulunmazken, kulübün resmi sosyal medya hesabından olayın yıl dönümünde bir paylaşım yapıldı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"BUGÜN,

39 CANIMIZA KAST EDİLEN GÜNÜN ÜZERİNDEN GEÇEN 8. YIL.

BUGÜN,

HUKUKA, ADALETE İNANANLARIN ELLERİNİN BOŞ KALDIĞI 96. AY.

BUGÜN,

FENERBAHÇE’Yİ ÖLDÜRMEK İSTEYENLERİN ÖZGÜRCE YAŞAMAYA DEVAM ETTİĞİ 2922. GÜN.

BUGÜN,

VİCDANLARIN SIZLADIĞI 70128. SAAT.

TAKIM OTOBÜSÜMÜZÜN, ONLARCA CANIMIZIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞI 4 NİSAN 2015 GÜNÜ;

BİZİM İÇİN FENERBAHÇE’YE KUMPAS KURULMUŞ 3 TEMMUZ 2011’İN, 12 MAYIS 2012’NİN BİR DİĞER YÜZÜ…

VE BUGÜN,

MİLYONLARCA FENERBAHÇELİ ADINA BİR KEZ DAHA TÜM SORUMLULARA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ YARGISINA, DEĞERLİ YARGI MENSUPLARINA SESLENİYORUZ:

HUKUKUN SESSİZ,

ADALETİN ÇÖZÜMSÜZ,

FAİLLERİN MEÇHUL,

SUÇLULARIN CEZASIZ KALDIĞI

BİR SAAT, BİR GÜN, BİR AY VE BİR YIL DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ,

BUNU KABUL ETMİYORUZ!

TÜRK YARGISI VE ADALETİ, BU KARANLIĞIN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEYECEK, İNANIYORUZ!

ADALET BEKLİYORUZ!

HUKUK TALEP EDİYORUZ!

YARINLARA İNANMAK İSTİYORUZ!

İMZA: Kuruluş tüzüğünde 'Kulübün takip ettiği amaç ve gaye, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasına çalışmak ve vatan gençlerini vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere alıştırmaktır.' yazan, binlerce sporcusu, milyonlarca taraftarıyla Türk sporuna hizmet eden

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"