Inter - Fiorentina maçında takım arkadaşı orucunu açsın diye oyunu durdurdu

Serie A'da oynanan Inter - Fiorentina maçında Luca Ranieri, takım arkadaşı Sofyan Amrabat orucunu açsın diye sakatlık numarası yaptı. Faslı oyuncu oyunun durduğu anda su ve muz ile iftarını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:55
Inter - Fiorentina maçında takım arkadaşı orucunu açsın diye oyunu durdurdu
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İtalya Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Mor-beyazlı ekip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 40 yaptı.

Maça damga vuran an ise karşılaşmanın son anlarında yaşandı. Fiorentinalı Luca Ranieri sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. İtalyan oyuncunun yerde kalmasıyla oyun durdu ve takım arkadaşı Sofyan Amrabat su içip, muz yiyerek iftarını yaptı.


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