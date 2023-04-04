Inter - Fiorentina maçında takım arkadaşı orucunu açsın diye oyunu durdurdu

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 09:55

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 09:55

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Mor-beyazlı ekip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 40 yaptı.

Maça damga vuran an ise karşılaşmanın son anlarında yaşandı. Fiorentinalı Luca Ranieri sakatlık nedeniyle kendini yere bıraktı. İtalyan oyuncunun yerde kalmasıyla oyun durdu ve takım arkadaşı Sofyan Amrabat su içip, muz yiyerek iftarını yaptı.