Mbaye Diagne Premier Lig'e doğru
Galatasaray'ın devre arasında sözleşmesini geçici olarak feshettiği Mbaye Diagne ile sezon sonu yollar tamamen ayrılacak. Geleceği merak edilen Diagne'nin yeni takımını İngilizler duyurdu.
Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.
"FIRSAT TRANSFERİ"
Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığı Mbaye Diagne'yi 'fırsat transferi' olarak tanımlayan İngilizler, oyuncuyla temasların başladığını aktardı. Sakatlığını atlatıp bu ay içinde sahalara dönmesi beklenen Diagne'nin de İngiltere Premier Lig'e sıcak baktığı kaydedildi.
WBA'DA 16 MAÇ 3 GOL 2 ASİST
Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Diagne 4 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve beklentilerin oldukça altında kalmıştı.
30 yaşındaki Diagne, West Bromwich Albion ile çıktığı 16 maçta ise 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.
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