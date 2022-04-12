Mbaye Diagne Premier Lig'e doğru

12 Nisan 2022 Salı, 12:39

Galatasaray'ın 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibinin yolunu tutuyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi tekrar transfer etmeye hazırlanıyor.

"FIRSAT TRANSFERİ"

Galatasaray'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdığı Mbaye Diagne'yi 'fırsat transferi' olarak tanımlayan İngilizler, oyuncuyla temasların başladığını aktardı. Sakatlığını atlatıp bu ay içinde sahalara dönmesi beklenen Diagne'nin de İngiltere Premier Lig'e sıcak baktığı kaydedildi.

WBA'DA 16 MAÇ 3 GOL 2 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Diagne 4 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve beklentilerin oldukça altında kalmıştı.

30 yaşındaki Diagne, West Bromwich Albion ile çıktığı 16 maçta ise 3 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.