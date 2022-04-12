Nuri Şahin de o listeye girdi! Avcı, Belözoğlu ve Uğurlu'dan sonra...

12 Nisan 2022 Salı, 12:25

Süper Lig 'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Nuri Şahin ile Ömer Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Antalyaspor maçı 4-1 kazandı ve Nuri Şahin üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Antalyaspor'un, Hatayspor'u 4-1'le geçmesinin ardından Nuri Şahin bu sezon üst üste 5 maç kazanan teknik direktörler listesine giriş yaptı.

3'Ü SONRADAN GELDİ

Listede lider Trabzonspor 'un hocası Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'nın çalıştırıcı Sami Uğurlu da yer alıyor. Bu 4 isimden Abdullah Avcı hariç diğer 3 hocanın da bulundukları takıma sezon başında değil de sonradan gelmesi ise dikkat çekti.