Nuri Şahin de o listeye girdi! Avcı, Belözoğlu ve Uğurlu'dan sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor, Hatayspor'u 4-1'le geçerken, galibiyet serisi 5 maça çıktı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'de bu sezon art arda 5 maç kazanan hocalar arasına giriş yaptı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 12:25
Nuri Şahin de o listeye girdi! Avcı, Belözoğlu ve Uğurlu'dan sonra...
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Süper Lig 'in 32. haftasının kapanış maçında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Nuri Şahin ile Ömer Erdoğan'ın karşı karşıya geldiği karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Antalyaspor maçı 4-1 kazandı ve Nuri Şahin üst üste 5. galibiyetini almış oldu.

Antalyaspor'un, Hatayspor'u 4-1'le geçmesinin ardından Nuri Şahin bu sezon üst üste 5 maç kazanan teknik direktörler listesine giriş yaptı.

3'Ü SONRADAN GELDİ

Listede lider Trabzonspor 'un hocası Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kasımpaşa'nın çalıştırıcı Sami Uğurlu da yer alıyor. Bu 4 isimden Abdullah Avcı hariç diğer 3 hocanın da bulundukları takıma sezon başında değil de sonradan gelmesi ise dikkat çekti. 


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