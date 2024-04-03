Fenerbahçe'den 'Adil rekabet' vurgusu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nun çimlerine Türkçe ve İngilizce "Adil Rekabet" yazıldı.
Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maç öncesi 'adil rekabet' vurgusuyla harekete geçti.
Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce olarak "Adil Rekabet" yazdırdı.
Bu hareket, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük destek gördü.
İşte Kadıköy'den o kareler;
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