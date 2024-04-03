Fenerbahçe'den 'Adil rekabet' vurgusu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nun çimlerine Türkçe ve İngilizce "Adil Rekabet" yazıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:51
Fenerbahçe'den 'Adil rekabet' vurgusu!
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Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maç öncesi 'adil rekabet' vurgusuyla harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulüp, Ülker Stadyumu'nun çimlerine, Türkçe ve İngilizce olarak "Adil Rekabet" yazdırdı.

Bu hareket, Sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük destek gördü. 

İşte Kadıköy'den o kareler;


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