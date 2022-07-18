Fenerbahçe'den Alassane Plea'ya son teklif
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımında görmek istediği Alassane Plea’nın transfer görüşmelerinde pazarlıklar tam gaz devam ediyor.
Kadrosuna mutlaka bir forvet almak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, önceliği bu pozisyon için Alassane Plea'dan yana kullandı. Sarı-lacivertliler, Plea ve menajeriyle yapılan görüşmelerde oldukça olumlu bir ilerleme kaydetmiş durumda.
Fanatik’in haberine göre, alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen 29 yaşındaki forvet, 3 yıllık anlaşma karşılığında Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe’nin ise Fransız futbolcuya 2.5 milyon Euro önerdiği belirtiliyor.
Plea'nın, istediği ücrette indirim yapması bekleniyor. İddiaya göre Almanlar, bonservis bedeli olarak kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı.
MAKSİMUM 4 MİLYON EURO
Fenerbahçe cephesi, sözleşmesi 2023'te bitecek olan Plea için bu kadar yüksek bir rakam ödemeye sıcak bakmıyor. Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, bonuslar dahil olmak üzere M'Gladbach'a, yaklaşık 4 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu ve karşı tarafın cevabı beklenmeye başladı.
Taraflar arasındaki görüşmelerin bu hafta içerisinde de devam edeceği bildirildi. Eğer Plea ve kulübü, beklenen indirimleri yaparsa, bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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