Fenerbahçe'den Arda Güler mesajı!

23 Ağustos 2022 Salı, 18:04

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."