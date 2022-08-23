Fenerbahçe'den Arda Güler mesajı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler'in annesi Serap Güler'in ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 18:04
Fenerbahçe'den Arda Güler mesajı!
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Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."


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