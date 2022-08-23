Fenerbahçe'den Arda Güler mesajı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler'in annesi Serap Güler'in ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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