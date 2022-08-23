Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Muhammed Gümüşkaya Westerlo'da

23 Ağustos 2022 Salı, 17:26

Fenerbahçe, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın ayrılığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Westerlo, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.