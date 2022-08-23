Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Muhammed Gümüşkaya Westerlo'da

Fenerbahçe genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 17:26
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Muhammed Gümüşkaya Westerlo'da
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Fenerbahçe, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın ayrılığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. 

Westerlo, Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya ile 4 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.


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