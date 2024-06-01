Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı: 'Kalbimiz ve desteğimiz seninle!'
Fenerbahçe, Real Madrid'in Borussia Dortmund ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Arda Güler'e başarılar diledi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund, bu akşam saat 22.00'de Wembley'de karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı geldi.
"HAYDİ ARDA, KALBİMİZ VE DESTEĞİMİZ SENİNLE"
Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle!" ifadeleri kullanıldı.
Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024
Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle! ???? pic.twitter.com/ZzGp5AMR8G
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