Fenerbahçe’den Atatürk heykeli

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 07:00

Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadyumu’nun önüne ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelini dikti. Büyük ilgi gören heykelin ön kısmında Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de Sarı-Lacivertli kulübü ziyaretinde kaleme aldığı, “Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum” yazısına yer verildi.

TIAGO ÇUKUR ATAĞI

İngiliz ekibi Watford’da forma giyen ve A Milli Futbol Takımı kadrosuna da seçilen Tiago Çukur, Fenerbahçe’ye önerildi. Sarı-Lacivertliler, 19 yaşındaki forvetin transferi için Watford’la büyük oranda anlaştı. Yönetim, oyuncu ve menajeriyle sözleşme şartlarını görüşüyor.

WELINGTON İÇİN RET

Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki sol bek Welington için Brezilya kulübü Sao Paulo’ya yaptığı 3 milyon Avro’luk bonservis teklifi reddedildi. Sarı-Lacivertliler, teklifi biraz artırıp pazarlığı sürdürecek. Welington’un alternatifi konumundaki Parma’dan 24 yaşındaki sol bek Giuseppe Pezzella için de çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe, Pezzella konusunda kiralama teklifini ön planda tutuyor.