Fenerbahçeli yönetici, Willian Arao için Brezilya'da iddiası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Willian Arao için kulüpten yetkili bir ismin Brezilya'ya gittiği belirtildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine 6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Flamengo'nun Brezilyalı oyuncusu Willian Arao için girişimlerini sıklaştırdı.
ARAO İÇİN GİTTİ
Brezilya basınından UOL Sports'un haberine göre; Willian Arao'nun Flamengo macerası sona ermek üzere. 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti ve sarı-lacivertli kulüpten bir yönetici sözleşme detaylarını konuşmak için Rio de Janeiro'ya gitti.
ARAO GİDİYOR, ISLA GELİYOR
Haberde, Flamengo yönetiminin de takıma yapmak istediği hamleler için Willian Arao'nun transferine sıcak baktığı ifade edildi. Flamengo'nun yapmak istediği transferler arasında Fenerbahçe'nin eski sağ beki Mauricio Isla'nın da olduğu belirtildi.
JESUS İLE ZİRVE GÖRDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile daha önce Flamengo'da birlikte çalışan Arao, Jesus yönetiminde harika bir dönem geçiren takımın değişmez oyuncularından olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 resmi maça çıkan Arao, 5 gol 2 asistlik katkı yapmıştı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce 1 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- 'Herkes sıkı dursun!'
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- Metro Turizm'in bilet oyunu
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Acun Ilıcalı'ya 'haddini aştın' tepkisi