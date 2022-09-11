Fenerbahçe'nin Bruma kararı Hollanda basınında: 'Acı verici'
Fenerbahçe'nin PSV'den kiraladığı Bruma'yı TFF tescil listesi dışında bırakması Hollanda'da büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin kararı oyuncu açısından 'acı verici' olarak değerlendirildi.
Fenerbahçe'de üç isim TFF tescil listesine dahil edilmedi. Bu kararla birlikte Bruma, Lemos ve Novak sarı-lacivertli formayla ligin ilk yarısında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin arasında transfer döneminde PSV Eindhoven'dan kiralık olarak takıma katılan Bruma özellikle dikkat çekti.
"ACI VERİCİ BİR KARAR"
27 yaşındaki futbolcu ile ilgili alınan karar Hollanda'da yankı uyandırdı. Voetbal International konuyla ilgili haberini 'Fenerbahçe Bruma için acı verici bir karar aldı' başlığıyla yayımladı. Haberin içinde oyuncunun sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi ve kendisiyle ilgili kararın aslen yabancı sınırıyla alakalı olduğu da eklendi.
Voetbal Primeur da, Portekizli futbolcunun kadro dışı kalmasını 'Bruma için bir aksilik daha' ifadesiyle haberleştirdi. Türkiye'de yabancı oyuncu sınırlaması olduğu okuyuculara aktarılırken 'Bruma'ya ne olacak henüz belli değil' denildi.
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