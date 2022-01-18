Fenerbahçe'den ayrılan Diego Perotti'nin yeni durağı Cadiz olabilir
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle çok az süre bulan ve bu sebeple takımdan ayrılan Diego Perotti'nin yeni durağı belli oluyor. Brezilya basını yıldız ismin, İspanya'dan Cadiz'e transfer olabileceğini belirtti.
Fenerbahçe'deki sakatlığının ardından boşta kalan Diego Perotti'nin yeni adresi Cadiz olabilir.
Sporx'in haberine göre, Arjantin basınında yer alan haberde, sakatlığını atlatan tecrübeli futbolcunun özellikle İspanya'dan birkaç kulübün takibinde olduğu, bu ekiplerden transfer için en yakın takımın ise Cadiz olduğu belirtildi.
Hücumda sıkıntılar yaşayan ve kanat takviyesi yapmak isteyen Cadiz'in, Perottrnin Ispanya'da Sevilla'daki performansını referans alarak transferde istekliği olduğu aktarıldı.
Arjantinli futbolcunun, Sevilla'nın ardından Roma ve Fenerbahçe formaları giydiği, sarı-lacivertlilerde 192 dakika oynayıp 3 gol attıktan sonra uzun süreli sakatlandığı hatırlatıldı.
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