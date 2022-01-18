Fenerbahçe'nin Mısırlı yıldızı istediği öne sürüldü
Sezon sonuna kadar İsmail Kartal’ın çalıştıracağı Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Fenerbahçe’nin Mısırlı yıldız Mohamed Elneny için ezeli rakibi ile yarış içerisinde olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe, 2021/2022 sezonu için teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal’a verdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi.
Sözcü’nün haberine göre, Fenerbahçe, Galatasaray’ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny için devreye girdi.
Haberde, 2019/2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen Elneny’nin İngiliz kulübü Arsenal ile olan sözleşmesinde son altı ay içerisinde olduğu ve Fenerbahçe’nin transfer için kulüple temasa geçtiği öne sürüldü.
İddiaya göre, Galatasaray, sezon başında Elneny ile her konuda anlaştı fakat yaşının ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle Başkan Burak Elmas tarafından transferinden vazgeçildi.
Haberde, Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusunu bonservisi ile almak istediği iletildi.
Mohamed Elneny, bu sezon İngiltere’de Arsenal formasını giydiği 10 karşılaşmada 1 asist kaydetti.
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