Eski Fenerbahçeli Frey, Antwerp’te 20 maçta 15 kez fileleri havalandırdı

18 Ocak 2022 Salı, 07:00

Bazı futbolcular vardır ağızlarıyla kuş tutsalar teknik direktörün gözüne giremez. Bunlar sayıca çoktur. Fenerbahçe’yi takip eden bir gazeteci olarak Sarı-Lacivertlilerden örnek verebilirim. Michael Frey ismine yabancı değilsinizdir. Sarı-Lacivertli takıma 2018-2019 sezonunda gelmiş, yeterli sayıda forma alamamış şans bulduğu maçlarda ise toplam 5 gol atmıştı. İsviçreli o dönemin teknik diretörü Ersun Yanal tarafından istenmeyince gönderilmesine karar verilmiş, önce FC Zürich takımına kiralık gitmiş, dönüşünde yine şans bulamayınca bu kez de Belçika’nın Antwerp takımına transfer olmuştu. Michael Frey, Antwerp formasıyla çıktığı her maçta gol attı. Yaptığı katkı çok fazla. Ligde 20 maçta 15 golü, 3 asisti bulunuyor. Bir diğer isim yine aynı takımda top koşturmakta olan Fenerbahçeli Samatta. Tanzanyalı, Frey kadar katkı sağlamasa da maçlarda son sözü söyleyen isim oluyor. Antwerp, bu hafta sahasında Charleroi’yi konuk etti. Karşılaşma 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken Samatta üçüncü golün altına imzasını attı. Üçüncü isim Slimani. F.Bahçe’de forma şansı bulamayanlardan. Cezayirli, Lyon forması altında atmaya devam ediyor. Görünen o ki Fenerbahçe’nin önemsemediği golcüleri Avrupa’da şov yaparlarken, üretkenlik anlamında gol bölgesinde uzun zamandır büyük sıkıntı yaşayan F.Bahçe’de üç yıl geçmesine rağmen başkan Ali Koç’un hâlâ golcü birini bulamaması entresan.

EDA ERDEM, MESUT ÖZİL’İ GEÇTİ

F.Bahçe’de voleybol takımının kaptanı Eda Erdem, futbol takımının kaptanı Mesut Özil’i geçti. Milli voleybolcunun forması, açık artırmada 720 Avro’dan satılırken Mesut’un forması 649 Avro’ya alıcı buldu.

DJORDEVIC’İN TESTİ POZİTİF

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordjevic’in koronavirüs testi pozitif çıktı.