Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Corinthians'a gitti
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2. macerası kısa süren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. İsmi daha önceden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la da anılan teknik direktör, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.
Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni kulübü belli oldu.
Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına getirildi. Pereira'nın 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.
Kulübün başkanı, Vitor Pereira'yı kulüp sosyal medyasından yapılan video paylaşımla duyurdu.
İşte o paylaşım:
Chega de suspense, Fiel. Valeu a espera.— Corinthians (@Corinthians) February 23, 2022
Com a palavra, o presidente: pic.twitter.com/aSzMQGfU1A
FENERBAHÇE İLE 2. MACERASI KISA SÜRDÜ
53 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe'nin yolu 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşma ile ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupaları dahil 25 maça çıktı. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
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