Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Corinthians'a gitti

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2. macerası kısa süren Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. İsmi daha önceden İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la da anılan teknik direktör, Brezilya ekiplerinden Corinthians ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 18:00
Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira, Corinthians'a gitti
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Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni kulübü belli oldu.

Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına getirildi. Pereira'nın 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.

Kulübün başkanı, Vitor Pereira'yı kulüp sosyal medyasından yapılan video paylaşımla duyurdu.

İşte o paylaşım:

FENERBAHÇE İLE 2. MACERASI KISA SÜRDÜ

53 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe'nin yolu 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşma ile ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupaları dahil 25 maça çıktı. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.


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