Metin Öztürk'ten sert tepki: 'Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'ı katletti'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:05

Güncelleme: 08.12.2024 - 20:05

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor maçının ardından hakem kararları için açıklama yaptı.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Hepimizin gözleri dolu. Çok üzgünüz. 3 hafta önce sakatım diyerek rakibimizin maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün bir milli futbolcuyu, Barış Alper'i katletti" dedi.

"HEMEN HAKEMLİĞİ BIRAKSIN"

Maçın hakeminin görevi bırakması gerektiğini söyleyen Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"O hakem, hemen hakemliği bıraksın. VAR'a gitti. Görmezsin... VAR'a gittin. Kırmızı kart nasıl olur bilmiyorum, kırmızı kartın başka tanımı var mı bilmiyorum. Manaj, Barış'ı katlederken seyreden hakem, VAR'a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro var. Anlamakta zorluk çekiyoruz. Dün, Beşiktaş - Fenerbahçe maçında gördük, bir oyuncu aynı maç içinde 2 sarı kart görürse oyundan atılır. 3 sarı kartlık pozisyon oldu. 4. oldu. Atılmadı."

"RİVA'DAKİLER BİR AN ÖNCE İSTİFA ETSİN!"

Metin Öztürk, "Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. İstemeden mi yapıyorlar, zorla mı yaptırıyorlar bu işi. Konu Galatasaray olunca Galatasaray'ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösteriliyor. Galatasaray ile ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Bunlardan biri Mertens ile ilgili pozisyon. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler, bir an önce Türk futbolunun önüne açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Hizmet ederken istifa edene kadar da kaç hafta kalacaklar bilmiyorum, bu adaletsizlikle kalma şansları yok. Bu yayıncı kuruluşa da çekidüzen versinler, teknolojiyi mi adamları mı değişecek... Kötü niyet değilse beceriksizlik. Bugün bir milli futbolcu katledildi. Gözyaşlarıyla izledik. Onlar nasıl izledi bilmiyorum. Belki de timsah gözyaşlarıdır. Pozisyonu izleyince ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği değil. 3 hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti. Sivasspor yönetimini tenzih ediyorum. Onlar ellerişnden geldiği kadar ağırladı. Riva'dakiler bir an önce istifa etsinler" açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte Metin Öztürk, "Futbol kurallarını biliyorsunuz. Bir oyuncu aynı maç içinde kaç sarı kart görürse atılır. Hayatında ilk defa topu gören adama sorun. 4. görmesi gereken sarı kartta atılmadı. Yazıktır günahtır" sözlerini sarf etti.