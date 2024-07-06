Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması
Fenerbahçe, forma sağ kol sponsorluğu konusunda Alpet ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'den sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin forma sağ kol sponsoru Alpet oldu.
FENERBAHÇE'NİN YENİ SPONSORU ALPET
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın forma sağ kol sponsorluğu konusunda Alpet ile anlaşma sağladı. Alpet logosu, 2024-2025 Sezonunda Trendyol Süper Lig maçlarında takımımızın formalarınının sağ kolunda yer alacak. Alpet'e büyük Fenerbahçe ailemize hoş geldiniz diyor; yeni sezonda başarılarımızı hep birlikte kutlamayı diliyoruz. İmza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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