Fenerbahçe'den Callejon bombası! Görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fiorentina'dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon'u listesine ekledi.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan teknik direktör görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroya eklenecek olan isimlerle temas halinde.
İtalyan TuttoMercato'nun haberine göre Fiorentina'dan sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon, Espanyol ve Granada ile birlikte Fenerbahçe'nin de gündeminde.
Haberde 35 yaşındaki kanat oyuncusunun öncelikli tercihinin ülkesi İspanya'ya dönmek olduğu da ifade edildi.
NAPOLİ'DE 82 GOL ATTI
Real Madrid altyapısından yetişen Callejon sırasıyla Espanyol, Real Madrid, Napoli ve Fiorentina formaları giydi. İspanyol oyuncu, 2013-2020 arasında 7 yıl formasını giydiği Napoli'de 349 maça çıktı ve 82 gol attı.
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