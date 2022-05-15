Trabzonspor'un kupa töreninin yerel basında yankıları

Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Havada karada denizde en büyük bordo mavi", "2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, kupasını muhteşem bir törenle aldı", "Ayağa kalkın şampiyon Trabzonspor'u alkışlayın" başlıklarını kullanırken, son sayfasında da bordo-mavili takımın kupa ile fotoğrafına tam sayfa yer verdi.

Taka gazetesi de ilk sayfasında "Denizde karada her yerde şampiyon" başlığı altında tam sayfa yer verdiği haberinde, takımın karada, denizde ve kupa törenindeki sevinç fotoğrafları ile son sayfasında da "Emek verenler yaşasın, kıskananlar çatlasın" başlığıyla okuyucularına bordo-mavili takımın kupa törenini duyurdu.







