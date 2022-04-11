Fenerbahçe'den Can Bartu için anma mesajı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 10:51

Fenerbahçe Kulübü, efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefatının 3. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş, efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Efsanemiz, Sinyor'umuz, CAN'ımız...



Saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/JObYjXer27 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 11, 2022

Can Bartu, 31 Ocak 1936 yılında dünyaya geldi. Spora ilk adımını 1949 yılında Fenerbahçe Genç Erkek Basketbol Takımı’nda atan Can Bartu, 1955’te İstanbul ve Türkiye şampiyonlukları yaşayan kadroda yer aldı.

6 kez basketbol milli takımı forması giyen Bartu, Fenerbahçe basketbol takımında oynamaya devam ederken Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alınan iki oyuncudan biri oldu.

Karşılaşmada üçü sayılmayan dört gol atarak takımının 1-0 galip gelmesini sağlayan Bartu, Fikret Arıcan’ın aracılığı ile Fenerbahçe’de futbol oynamaya başladı.

1955 - 61 ve 67-70 yılları arasında sarı lacivertli formayı terleten Can Bartu, 4 lig şampiyonluğu yaşarken; 28 kez de milli oldu.

Milli takım formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu unvanına sahip efsane isim, aynı günde hem futbol hem de basketbol maçına çıkmıştır.

Fenerbahçe ve milli takımdaki başarılı futbolu ile dikkat çeken Can Bartu, 1961 yılında İtalya’nın Fiorentina takımına transfer oldu. İtalya’da Venezia ve Lazio formaları da giyen Bartu, 1962 Kupa Galipleri Kupası finalinde Fiorentina formasıyla Atletico Madrid’e karşı oynamış ve UEFA’nın organize ettiği bir kupa organizasyonunda finalde forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştur.

İtalyan taraftarların "Sinyor Bartu" ismini verdiği efsane futbolcu, İtalya’da geçirdiği başarılı dönemin ardından 1967’de Türkiye’ye dönerek Fenerbahçe ile tekrar yollarını birleştirdi.

Teknik ve zarif oyunu ile göz dolduran Bartu, kaptanlığını da yaptığı sarı-lacivertli forma altında 326 maça çıktı ve 162 gol kaydetti.

METİN OKTAY İLE FORMASINI DEĞİŞTİRDİ

Can Bartu’nun başarılarla dolu kariyerinde unutulmaz anlar da yer alıyor. Efsane futbolcu, 1969 yılında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Metin Oktay'ın jübile maçına Galatasaray formasıyla çıkarak tarihi bir jeste imza attı.

1958 senesinde de Türkiye - Romanya karşılaşmasında, kaleci Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine, mücadelenin son yedi dakikasında kaleye geçen Can Bartu, takım arkadaşından gol yedi.

1970 yılında futbolu bıraktıktan sonra çeşitli gazetelerde ve televizyonlarda yorumculuk yapan Bartu, son olarak Fenerbahçe Televizyonu ekranlarında “Can Bartu ile futbol gündemi” programıyla sarı lacivertli taraftarlarla buluşuyordu.

Can Bartu, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin ev sahipliği yaptığı 2008 – 2009 sezonu UEFA Kupası finali için UEFA’nın Türkiye elçisi seçilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi de olan Can Bartu’nun adı geçtiğimiz yıllarda Samandıra Tesisleri'ne verilmişti.