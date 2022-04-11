Fenerbahçe'de İsmail Kartal, rakamları altüst etti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:38

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli teknik direktör, elde edilen galibiyetle Fenerbahçe tarihinin en başarılı yerli hocası olmayı başardı.

Çıktığı 46 müsabakada 101 puan toplayan Kartal, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’yi en az 15 maçta çalıştıran yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasının sahip isim oldu.

GÖREVE GELDİKTEN SONRA FENERBAHÇE LİDER

Ayrıca İsmail Kartal’ın göreve geldiği Ocak 2022 tarihinden bu yana Süper Lig’de en fazla puan toplayan takım olan Kanarya (27), bu sezon ilk kez üst üste oynadığı dört karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



