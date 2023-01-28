Fenerbahçe'den çok farklı galibiyet! Fenerbahçe 18-0 Kireçburnu
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, evinde ağırladığı Kireçburnu'nu 18-0 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi evinde Kireçburnu'nu ağırladı.
Eşine az rastlanacak bir skora sahne olan karşılaşmayı Fenerbahçe 18-0 kazanırken goller; 3, 23, 40, 62 ve 68. dakikalarda Busem'den, 7. dakikada Narin'den, 8 ve 21. dakikalarda Kyeremeh'den, 12. dakikada Nazlıcan'dan, 32 ve 45. dakikalarda Yaşam'dan, 37. dakikada Meryem'den, 65, 70 ve 88. dakikalarda Setenay'dan, 76. dakikada Cansu'dan, 79. dakika Ecem'den ve 87. dakikada Coleman'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip 29 puana ulaşırken, Kireçburnu henüz puan alamadı.
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