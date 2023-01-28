Adana Demirspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:04

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 16:04

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Kırmızı-beyazlıların maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nın zeminini uygun olmadığı için müsabaka Yeni Malatya Stadı'na alındı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 önde kapatan Adana Demirspor. Akintola ile ikinci yarının 56. dakikasında 2-0 öne geçti. 63. dakikada Coffie ile farkı bire indiren Sivasspor kalan dakikalarda başka gol bulamayınca karşılaşma 2-1 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla 18 puanda kalan Sivasspor 16. sırada düşme hattında bulunurken 37 puana yükselen Adana Demirspor maç fazlasıyla 4. sırada kendine yer buldu.