Fenerbahçe'den Cumhuriyet'in 100.yılına özel forma!

Yayınlanma: 28.10.2023 - 17:10

Güncelleme: 28.10.2023 - 17:10

Fenerbahçe, Pendikspor maçına Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir formayla çıkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir Cumhuriyet düşünün; Her izini gururla taşıdığımız...

Ve bir forma, Cumhuriyetimizin hikayesiyle özdeşleşmiş.

29 Ekim'de Fenerbahçe sahaya 100. yıl özel formasıyla çıkıyor

Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.

Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,

En büyük bayramımızın 100. Yıldönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, 29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm fertleri için 'imza' bir fotoğraf yer alıyor;

Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…

Sonsuza dek Cumhuriyet!"