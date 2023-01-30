Fenerbahçe'den Daniel Castellani için teşekkür mesajı

Fenerbahçe, erkek voleybol takımından ayrılan İtalyan başantrenör Daniel Castellani için teşekkür mesajı yayımladı.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 21:45
Fenerbahçe'den Daniel Castellani için teşekkür mesajı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Kulübü, sağlık sorunları nedeniyle sarı-lacivertli erkek voleybol takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılan Daniel Castellani için teşekkür mesajı yayımladı.

Daniel Castellani

5 KUPA KAZANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının yaşadığı sağlık problemi gerekçesiyle tedavisine ülkesinde devam etmek istediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, hocamıza bu kararında destek olma kararı almıştır. 2011-2012, 2013-2015 ve 2021-2023 yıllarında hizmet ettiği üç dönemde çatımız altında 1 CEV Challenge Kupası, 2 Türkiye Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu başarılarına ulaşan ve çalışmalarıyla şubemize büyük değerler katan hocamızın bu süreci en iyi şekilde atlatacağına; güzel ve sağlıklı günlerde yollarımızın tekrar kesişeceğine yürekten inanıyoruz. Hocamıza kulübümüz için ortaya koyduğu tüm emekler için teşekkür ediyor, yanında olduğumuzu vurguluyor ve acil şifalar diliyoruz."

Açıklamada, sezonun kalan bölümünde yardımcı antrenör Kerem Eryılmaz'ın başantrenör, Mert Karatop'un ise yardımcı antrenör olarak görev yapacağı kaydedildi.


Daniel Castellani fenerbahçe voleybol

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde Samandıra'ya ayak bastı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde Samandıra'ya ayak bastı
Emre Demir Fenerbahçe için İstanbul'da

Emre Demir Fenerbahçe için İstanbul'da
Son dakika: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'yi resmen duyurdu

Son dakika: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'yi resmen duyurdu

En Çok Okunan Haberler