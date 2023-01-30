Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde Samandıra'ya ayak bastı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalyan kulüp Parma'dan transfer ettiği Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli kulüpteki ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenman pas ve şut çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Emre Mor (solda) ile Jayden Oosterwolde (sağda)
OOSTERWOLDE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli ekip ile ilk antrenmanına çıktı.
KING VE OSAYI TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Joshua King ve Osayi Samuel takımla birlikte çalıştı. King ve Osayi, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile karşılaştığı maçlarda forma giyememişti.
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