Son dakika: Fenerbahçe Jayden Oosterwolde'yi resmen duyurdu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:38

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:38

Fenerbahçe, Parma'dan Jayden Oosterwolde'nin transferini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için İtalyan ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Fenerbahçe, ayrıca Hollandalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır."

YENİ TRANSFERDEN İLK AÇIKLAMA

Hollandalı futbolcu, transferi sonrası "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ise, "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum" dedi.