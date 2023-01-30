Emre Demir Fenerbahçe için İstanbul'da

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 17:51

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:51

Fenerbahçe'de kadroya takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde transferinin ardından Emre Demir'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon Kayserispor'dan Barcelona B takımına transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibiyle sözleşmesini feshetmişti. Genç orta sahayı taşıyan uçak 17.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMINA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Havalimanına indikten sonra açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Çok mutluyum. Çok büyük bir takımdan Türkiye'nin en büyük takımına geldiğim için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Emre Demir

Emre Demir'in yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

"İSTEDİĞİ TAKIMA GELİYOR"

Demir'in babası Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "İstanbul'dayız şu an ve Emre'yi bekliyoruz. Küçükken mahallede ona Alex de Souza diyorlardı. Biliyorsunuz Alex, şair gibi bir futbolcuydu. Saçını Alex gibi sıfır numaraya vuruyordu. Ona Alex'in formasını almıştım. Oğlumun yüzü gülüyordu. Hatta Menajer Ahmet Bulut'a 'Emre'nin yüzü ne kadar da gülüyor' dedim. O da 'Bundan sonra daha da gülecek inşallah. İstediği takıma geliyor çünkü' dedi. Emre, formayı giydi. Küçükken Alex dedikleri oğlumun şimdi Fenerbahçe forması giymesi bizi duygulandirdi. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.