Fenerbahçe'den devre arası 16 milyonluk operasyon!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:14

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:14

Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ara tansfer döneminde 4 takviye yaptı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarını noktaladı ve 4 takviyeyle süreci tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferleri için bonservis ödemedi.

Fenerbahçe, Diego Carlos için Aston Villa'ya 10 milyon Euro, Mimovic için Kızılyıldız'a ise 6 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe'de gelir elde edemediği 4 de ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin'i Rizespor'a gönderdi. Lincoln Henrique, Hull City'ye; Bartuğ Elmaz ise Maribor'a kiralandı. Emir Ortakaya da Beerschot'a bedelsiz gönderildi.