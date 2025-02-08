Fenerbahçe'den devre arası 16 milyonluk operasyon!

Fenerbahçe'nin kış transfer dönemini 4 takviyeyle kapattığı iddia edilirken, sarı lacivertli ekip 4 transfer için 16 milyon Euro ödedi.

Fenerbahçe'den devre arası 16 milyonluk operasyon!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:14

Sezona Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ara tansfer döneminde 4 takviye yaptı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmalarını noktaladı ve 4 takviyeyle süreci tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferleri için bonservis ödemedi.

Fenerbahçe, Diego Carlos için Aston Villa'ya 10 milyon Euro, Mimovic için Kızılyıldız'a ise 6 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.

Öte yandan Fenerbahçe'de gelir elde edemediği 4 de ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Samet Akaydin'i Rizespor'a gönderdi. Lincoln Henrique, Hull City'ye; Bartuğ Elmaz ise Maribor'a kiralandı. Emir Ortakaya da Beerschot'a bedelsiz gönderildi.


Etiketler: #fenerbahçe #Ara transfer dönemi #transfer

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