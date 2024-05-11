Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap: 'Utançla izledik'

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 15:23
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap: 'Utançla izledik'
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Utançla İzledik 

Bugün Dursun Özbek'in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı,

'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik. Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz. Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu, Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz. Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

DURSUN ÖZBEK'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA 

Dursun Özbek yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı;

"Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Onları bir konuda tenkit etmek isterim. 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 11 ilimiz bundan etkilendi. Kulübümüz, depremin ilk günü hemen bölgeye arabayla gitti. Oraya malzeme sevk ettik ama bu yetmiyordu. Hatay'da büyük bir çadır tuttuk. Bugün bölgeye gidin, herkes Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikayet ettiğim konu şu. Federasyon başkanına da dedim ama yapamadık. 3 kulüp, muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayır için de yarışalım, 3 tane salon ver bize. Başkanlarla kamera karşısına oturalım ve taraftarlarımızı arayıp bağış isteyelim.

Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin? Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediğim şeyleri söyledi. Bu tip sosyal konularda da kulüplerin hazır olması lazım. Bölge insanı, onlara sarılmamızı ve ellerini sıkmamızı istiyor. Buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bölgeye gidin ve oradaki insanları ziyaret edin."


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