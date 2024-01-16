Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in sözlerine gönderme: 'Adalet' ve 'Ayrıcalık'

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 12:51
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in sözlerine gönderme: 'Adalet' ve 'Ayrıcalık'
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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap geldi.

Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde "Maçta verilen hakem kararlarını izlediniz. Ligde standartsızlık söz konusu. Ne yapmak istediklerini görüyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmak" dedi.

Galatasaray'ın başkanı, "Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Buradan MHK ve TFF'ye sesleniyorum, uyarıyorum... Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolundan emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın, sene sonunda sessiz sedasız çekilsinler... Sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin..." sözleriyle Ali Koç'u hedef aldı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Fenerbahçe, bu açıklamalar sonrası 3 Şubat 2023'te yaptığı bir gönderiyi yeniden paylaştı.

Paylaşımda Galatasaray'a yönelik "adalet" ve "ayrıcalık" göndermesinde bulundu. Sarı lacivertliler sosyal medya hesaplarında "adalet" yazısından "ayrıcalık" yazısına dönen gif paylaştı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı Galatasaray'ın geleneksel olarak her maç öncesi yaptığı 'konsantrasyon' paylaşımı baz alınarak yapılmıştı.

 


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