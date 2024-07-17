Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıklandı!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.
27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek."
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Maximin için 8 milyon Euro kiralama ücretinin 4 taksit halinde ödeneceği belirtirken, oyuncunun maaşının Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacağı dile getirildi.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- Yöneticilik teklifini neden reddetti?
- FIFA kokartlı hakemden emeklilik kararı!
- Trabzonspor'da yaprak dökümü: Bir ayrılık daha!
- Sevilla'dan En-Nesyri açıklaması!
- Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
- Galatasaraylı oyuncudan rakiplerine gönderme!
- Real Madrid'den Luka Modric kararı!
- Red Bull Yağlı Direk coşkusu eğlenceli anlara sahne oldu
- FIFA'dan Arjantin açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Demirbaş'ın polis amirine attığı mesajlar ortaya çıktı
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- 'Görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı tespit edildi'
- Genel Kurul ertelendi