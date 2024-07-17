Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıklandı!

Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Fransız oyuncu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:06
Son Dakika: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin transferini resmen açıklandı!
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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki yıldız oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek."

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Maximin için 8 milyon Euro kiralama ücretinin 4 taksit halinde ödeneceği belirtirken, oyuncunun maaşının Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacağı dile getirildi.


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