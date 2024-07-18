İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye şart koştu: 'Kalırım ama...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin takımda kalmak için sarı-lacivertli yönetime şart koştuğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 10:14
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye şart koştu: 'Kalırım ama...'
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Geçen sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz dolduran İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

Forma giydiği 46 maçta 18 gol ve 22 asistlik katkı sağlayan Kahveci'nin, İspanya ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri aldığı iddia edilmişti.

Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği 29 yaşındaki oyuncunun yönetimden bir isteği olduğu ortaya çıktı.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN YENİ SÖZLEŞME ŞARTI

Sözcü'nün haberine göre döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle maaşında düşüş yaşanan İrfan Can Kahveci'nin zamlı yeni sözleşme talep ettiği belirtildi.

2020-2021 sezonu devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci, yıllık 15 milyon TL maaş karşılığında anlaşmıştı.

Milli oyuncunun beklediği sözleşmeyi alamaması halinde Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş tekliflerini kabul edeceği ileri sürüldü.


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