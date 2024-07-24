KAP açıklaması yapılmıştı: En-Nesyri, Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin KAP bildirimi yaptığı Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe bir süredir Transfer görüşmelerini sürdürdüğü Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Faslı forveti İstanbul'a getirdi.
En-Nesyri'yi İstanbul'da Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı.
Tecrübeli forvet sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.
KAP BİLDİRİMİ
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.
ALİ KOÇ'TAN EN-NESYRI SÖZLERİ
Öte yandan Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi En-Nesyri transferiyle ilgili "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
EN-NESYRI'NİN SEZON KARNESİ
2023-24 sezonunda Sevilla ile toplam 41 maça çıkıp 3243 dakika süre alan En-Nesyri 20 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
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