Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu: Listede 3 aday!
Jose Mourinho'nun orta saha talebi doğrultusunda Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için nabız yokladığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etti.
3 ADAY VAR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kanarya'nın transferden sorumlu kurmayları, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başladı.
Fiorentina'nın elden çıkarmak istediği Amrabat ve Burnley'den Berge konusunda fiyat araştırması yapılırken Nottingham Forest'tan Sangare için de kiralık formülü üzerinde duruluyor.
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