Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu: Listede 3 aday!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 09:20

Güncelleme: 25.07.2024 - 09:20

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, orta saha konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Fred'in yanına ön libero mevkisinde savunma yönü güçlü kesici bir orta saha oyuncusu talep etti.

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kanarya'nın transferden sorumlu kurmayları, listede bulunan Sofyan Amrabat, Sander Berge ve İbrahim Sangare için girişimlere başladı.

Fiorentina'nın elden çıkarmak istediği Amrabat ve Burnley'den Berge konusunda fiyat araştırması yapılırken Nottingham Forest'tan Sangare için de kiralık formülü üzerinde duruluyor.