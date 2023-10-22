Fenerbahçe'den Erden Timur'un iddialarına sert cevap: 'Sahtekarca açıklamalar yapıldı'
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, 4-2 kazanılan Atakaş Hatayspor maçı sonrası Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un iddialarına cevap verdi.
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un açıklamaları hakkında konuştu.
Hatayspor galibiyeti sonrasında Selahattin Baki, transfer süreçleri ve Erden Timur'un açıklamaları hakkında konuştu.
Selahattin Baki açıklamasında; "Vahim, sahtekarca açıklamalar yapıldı. Artık bu şahsın söylediklerini kamuoyunun ciddi anlamda sorgulaması gerekiyor. Teraziden kaçan hırsızdır dedi. Biz kendilerini 4 kez teraziye çıkmaya çağırdık. Hatta GS TV'ye çıkalım. Kimi istiyorsanız o çıksın dedik" dedi.
"LALE ORTA İDDİASI ÇOK VAHİM"
Baki açıklamalarının devamında; "Lale Orta olayı vahim iddia. Lale Orta'nın Başkanımız Ali Koç'a VAR görüntüsü gönderdiğini iddia etti. Hem Sayın Lale Orta hem Başkanımız Ali Koç iddiayı şiddetle reddetti. TFF'ye de olayın araştırılmasıyla ilgili başvuruda bulunduk. Başkanımız, hukuki arayışını hafta içi yapacak. Bir yalan da burada var. Ciddi şekilde araştırılması gerekiyor. TFF, Türk futbolunun madem ki amiri ya aydınlatıcı olacaklar ya da bu oyunun bir parçası olacaklar" dedi.
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